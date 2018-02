Primarul Turzii, Cristian Matei, propune asfaltarea a inca 17 strazi din municipiu din banii primariei

Asfaltari Turda

Primaria Turda isi propune sa asfalteze inca 17 strazi din municipiu, din fonduri proprii, pe langa cele preconizate pentru modernizare din fonduri europene. Astfel, primarul Turzii, Cristian Matei, a propus consilierilor locali asfaltatea urmatoarelor strazi din banii municipalitatii: : Amurgului, Bucegi, Bucovinei, Cucului, Frasinet, Gh.NBaritiu (de la Bucovinei spre Petresti), Hategului (intre Calea Victoriei - Lotus), Ioan Corvin, Luptatori, Matei Basarab, Miron Costin, Panait cerna, Ponorel, Racului, Toamnei, Valea racosei, Vasile Goldis.

Potrivit Turdanews, cele 17 strazi, cu o lungime totala de 6,114 km, costa bugetul local un total de 14.734.252 lei (inclusiv TVA). iar durata de realizare a investitiei este de 36 de luni.

„Prin prezentul proiect se propune avizarea DALI aferent unor strazi propuse spre reabilitare care nu sunt cuprinse la finantare pentru proiectul de restaurare, punerea in valoare si introducerea in circuitul turistic al castrului Legiunii V Macedonica Potaissa Turda. (...) Conform procedurilor legale, pentru promovarea unei investiti, aprobe Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventie si indicatorii tehnico-economici trebuie supusi spre analiza si aprobare in Consiliul local al Municipiului Turda”, arata primarul Cristian Matei in Expunerea de motive care insoteste proiectul de hotarare, preluat de sursa citata.

