Primarul unei comune din Romania a gasit o metoda prin care-i face de ras pe localnicii lenesi. Ce patesc cei care nu au grija de gospodariile lor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarul comunei argesene Corbi, Virgil Baciu, a publicat pe o “lista a rusinii”, cu numele localnicilor care si-au lasat terenurile apartinatoare in paragina. Primaria comunei argesene Corbi a publicat pe pagina de , sub titlul „Lista rusinii”, mai multe poze si adrese a zeci de gospodarii neingrijite, sperand ca astfel sa ii mobilizeze pe cetateni. In caz contrar, s-ar putea ajunge la amenzi sau, chiar mai rau, la aplicarea unei Hotarari de Consiliu Local, care stipuleaza ca li se vor dubla impozitele. ”Iti iubesti comuna? Fii un cetatean responsabil! – Desfundati podetul! – Curata-ti santul din fata casei! – Curata si varuieste pomi din dreptul gospodariei! – Repara-ti ...