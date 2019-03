Primavara incepe cu tine… la Opera ieseana

Opera Nationala Romana Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inceputul de primavara a fost unul exceptional pentru cei care au optat ca de Ziua Internationala a Femeii, 8 martie, sa fie prezenti in sala de spectacole a Operei Nationale Romane Iasi. Martisorul oferit de institutia de cultura a constat intr-o Gala Extraordinara de Opera si Balet. Prezenti in fata plublicului au fost solistii, corul, corul de copii, orchestra si baletul nostru. In ultima zi din weekend a fost prezentat spectacolul „Indiile Galante”, opera compusa de Jean-Philippe Rameau, care poarta marca inconfundabila a regizorului Andrei Serban. Timp de trei ore spectatorii au fost purtati pe taramuri magice unde i-au intampinat incasii din Peru, turcul generos si salb ...