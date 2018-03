Primavara nu se grabeste sa vina. Meteorologii au emis informare meteo de ninsori si vant. Judetul Constanta, pana maine sub cod portocaliu

Meteorologii au actualizat avertizările de vreme severă ce vizează toată ţara. Potrivit ANM, din această seară la ora 23.00 până pe 4 martie la ora 10.00 va fi în vigoare o informare meteo de precipitații mixte și polei, ninsori moderate cantitativ și strat consistent de zăpadă, intensificări ale vântului.Astfel, în intervalul menționat, temporar vor fi precipitații în majoritatea regiunilor. Va ninge, dar vor fi și perioade în care se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ploaie cu depunere de polei, în special în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Banat și pe arii mai restrânse în restul teritoriului.Ninsorile vor fi moderate cantitativ, îndeosebi în sud-vestul țării, iar în zona Munților Banatului și în cea de vest a Carpaților Meridionali se va depune strat nou de zăpadă mai consistent.Temporar intensificări ale vântului vor fi în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge în general 55...60 km/h, precum și în zona montană înaltă, cu viteze de 70...90 km/h, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada. Unele intensificări ale vântului, dar la cote mai reduse, de 40...50 km/h, vor fi și în regiunile extracarpatice.Din această după amiază de la ora 14.30 până mâine la ora 11.00 este în vigoare un cod galben de val de frig ce Maramureș, Crișana, Banat, vestul Olteniei și cea mai mare parte a Transilvaniei.Valul de frig va persista și se vor înregistra temperaturi cu peste 10…15 grade mai coborâte decât valorile normale pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi negative în toate regiunile și local va fi ger, mai ales dimineața și noaptea.De asemenea, un cod portocaliu de temperaturi foarte scăzute, atât noaptea, cât și ziuă va fi în vigoare în intervalul 01 martie, ora 14.30 – 02 martie, ora 11.00 în Moldova, estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și local Oltenia;În Moldova, estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și local în Oltenia, gerul va fi persistent în cea mai mare parte a intervalului, iar valorile termice vor fi comparabile cu recordurile înregistrate în această perioadă.Temperaturile maxime se vor situa frecvent între -12 și -6 grade, iar cele minime se vor încadra în general între -22 și -12 grade, izolat mai coborâte, sub -25 grade.În cursul nopții de vineri spre sâmbătă (2/3 martie) temperaturi sub pragul de ger (-10 grade) se vor înregistra în Moldova și izolat în restul teritoriului.În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.