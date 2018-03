Primește binecuvantarea divina, rostind aceasta rugaciune

ShareTweet Binecuvântarea divină nu este un dar care ni se cuvine. Este nevoie de efort, de pocăință și răbdare, pentru a primi acest har minunat. Ca să primești binecuvântarea divină, rostește această rugăciune în 7 zile de miercuri, seara, după ce ai postit. „Doamne, Dumnezeul meu, Împarate Ceresc, Mângâietorule, milostivește-Te de mine, robul Tău (se spune numele de botez)! Iartă-mi toate câte am greșit în această zi. Și lasă-Ți binecuvântarea divină să-mi mângâie creștetul. Păcatele cele de voie si cele fara de voie, cele stiute si cele nestiute, care sunt din obiceiul cel rău și care sunt din voia mea cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu Numele Tau, ori de L-am hulit in gandul meu, sau pe cineva am ocarat. Sau am clevetit pe cineva în mânia mea. Sau m-am mâniat, sau fără de vreme am adormit. Sau vreun sarac a venit la mine si nu l-am miluit, sau pe fratele meu am scarbit, sau pe cineva am osandit, sau m-am marit, sau m-am trufit, sau m-am maniat sau stand la rugaciune mintea mea s-a ingrijit de vicleniile acestei lumi, sau razvratire am cugetat, sau prea m-am saturat sau nebuneste am ras, sau ceva rau am cugetat, sau ce nu se cade am grait, sau de pacatul fratelui meu am ras, iar pacatele mele sunt nenumarate, sau de rugaciune nu m-am ingrijit, sau altceva rau am facut si nu-mi aduc aminte. Miluieste-mă, Stapane pe mine, lenesul si nevrednicul robul Tau, usureaza-ma, izbaveste-ma ca un Bun si de oameni iubitor. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!” Sursa – libertateapentrufemei.ro Foto – 123rf.com ShareTweet