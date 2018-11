Primele condamnari in dosarul angajarii la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul. Imunitatea l-a scapat pe ministru de ancheta

Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au dat primele sentinte in cazul examenului de angajare la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul (MRP), de la sfarsitul lunii iulie 2017. Este vorba de cazul in care a fost implicat ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, senatorul ALDE Ilie Viorel (foto), in cazul caruia Senatul a votat impotriva ridicarii imunitatii.