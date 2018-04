Primele declaratii ale Elenei Ploiesteanu: „Mi s-a spus ca nu este grav, a avut pneumonie”

Sotiei lui Nelu Ploiesteanu! Doamna Elena Ploiesteanu abia si-a gasit cuvintele ca sa vorbeasca despre drama prin care trece si sa explice ce s-a intamplat cu fiul lor.

"Ne plangem copilul, suntem devastati de durere, de suferinta. Nu am cuvinte acum sa ma exprim, ca mi-a luat Dumnezeu puiul meu, cu care ma chinui de 31 de ani. A fost vina doctorului de la Victor Babes, o sa iau toate documentatia si o sa va spun tot. Am facut tratament acasa, pe cale bucala, apoi am cautat asistenta dimineata si seara, la indicatia medicilul care il trateaza de cand avea 5 ani. Mi-a spus ca nu este grav", a marturisit Elena Ploiesteanu, cu lacrimi in ochi, pentru Star Magazin.

Nelu Ploiesteanu, in stare de soc! S-a aflat de ce a murit, de fapt, baiatul lui

Andrei Mihalache, varul lui Nelu Ploiesteanu a vorbit despre suferinta cumplita prin care trece acum marele artist, care nu e in stare nici sa vorbeasca.

Varul lui Nelu Ploiesteanu, Andrei Mihalache, a dezvaluit de ce a murit de fapt Mihaita si in ce stare e toata familia in aceste momente.

“E cumplit prin ce trece acum. Nici nu gasesc cuvintele necesare ca sa spun cata durere are in suflet.

Toti sunt inmarmuriti. Nu este in stare sa scoata doua cuvinte. Trebuie sa plangi si sa taci din gura”

Nelu Ploiesteanu mai are copii, inca patru fete, care isi jelesc acum fratele.

El mai are inca patru fete, toate sunt indurerate si cu sufletul vai de maiculita lor. A fost ideea noastra sa vina aici o ambulanta, preventiv.

Joi este inmormantarea. Nu am vazut in viata mea atata durere. .. Starea lui Mihaita s-a inrautatit de la gripa, de la un microb. Imunitatea lui era scazuta”, a spus Andrei Mihalache, varul lui Nelu Ploiesteanu intr-o emisiune tv.

