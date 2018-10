Primele declaratii ale lui George Burcea despre sarcina Andreei Balan

La scurt timp dupa ce in spatiul mediatic a aparut informatia ca Andreea Balan este insarcinata pentru a doua oara, George Burcea, sotul vedetei, a facut declaratii.

”Suntem foarte fericiti si bucurosi. Este o binecuvantare a lui Dumnezeu Ne doream doi copii si acum s-a implinit dorinta noastra. Momentan nu stim ce este, dar ne bucuram foarte tare. Andreea este bine, este insarcinata in cinci luni, noul bebe o sa apara in viata noastra la inceputul lunii martie. Este o fericire extraordinara pentru amandoi. Abia astept sa imi petrec noptile si cu cel de-al doilea copil”, a marturisit George Burcea.

Andreea Balan este insarcinata: „Noul bebe o sa apara in viata noastra la inceputul lunii martie!”

„Eu cred foarte mult in legea de atractie, si chiar inainte sa vad filmul „The Secret” si sa citesc cartea, imi proiectam tot timpul obiectivele, chiar daca nu stiam neaparat cum sa ajung la ele, pana intr-un moment in care gaseam drumul si le atingeam.

Fie ca a fost in cariera, number one, fie ca au fost concertele, fie ca a fost o casa, fie ca a fost un tata bun pentru copiii mei si un sot iubitor. Acum patru ani, mi-am facut o lista si am scris pe ea, printre altele, ca vreau ca in urmatorii doi ani sa intalnesc un barbat cu care sa am doi copii, sa fie iubitor, fidel, inalt (rade), si dupa doi ani, recitind lista, deja aveam sotul si un copil. Atunci am refacut-o si am scris ca vreau inca un copil in urmatorii doi ani. Si uite ca se indeplineste. Sunt insarcinata in cinci luni, noul bebe o sa apara in viata noastra la inceputul lunii martie”, a dezvaluit Andreea Balan pentru revista Unica.

Andreea Balan si George Burcea s-au casatorit in primavara lui 2017

Andreea Balan si George Burcea formeaza un cuplu inca din 2015. Andreea Balan este cantareata si jurata in cadrul emisiunii „Te cunosc de undeva”, difuzata in fiecare sambata seara, pe Antena 1. George Burcea este actor si a aparut in mai multe videoclipuri, filme, dar si piese de teatru. Andreea Balan a devenit mama pentru prima data pe 9 octombrie 2016. Ea a adus pe lume o fetita sanatoasa de 3,270 kilograme si 49 de centimetri, careia i-a pus numele Ella Maya..

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.