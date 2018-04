Primele declaratii ale lui Raed Arafat despre accidentul din Neamt. Cat de grava e situatia

Raed Arafat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat, cel care conduce operatiunile de urgenta din tara noastra vorbeste despre accidentul din Neamt. Accidentul din Neamt: Declaratii ISU si Raed Arafat Reamintim ca o duba a cazut in raul Bistrita azi noapte. In urma tragicului accident, 8 persoane si-au pierdut viata. Cei care se aflau in masina mergeau acasa, de Paste. „A fost declansat planul rosu de interventie in judetul Neamt. Si scafandrii au venit la fata locului, care au efectuat cautari in apa. Sunt in jur de sapte victime. Prima a fost scoasa de catre scafandru, iar celelalte au fost scoase dupa. O persoana dintre cele prezente in autobuz a reusit sa se autoevacueze si a fost prel ...