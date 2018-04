Primele declaratii ale lui Stefan Banica Jr. dupa ce a fost operat: “Starea mea de sanatate…“

Stefan Banica Jr. a ajuns ieri (n.r luni) de urgenta la spital, acuzand dureri in zona abdominala. Initial, medicii au crezut ca este vorba de o indigestie, insa era vorba despre altceva. In urma cu cateva ore, artistul a fost operat de apendicita, iar totul a decurs foarte bine.

Stefan a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj, in care incearca sa ii linisteasca pe fani si ii anunta ca se simte foarte bine in urma operatiei.

„Pentru ca au circula in ultimele ore multe informatii referitoare la starea mea de sanatate si pentru ca am fost coplesit de multimea de mesaje primite, tin sa precizez faptul ca in acest moment ma simt bine. A fost vorba de o interventie chirurgicala uzuala pentru o apendicita. Le multumesc medicilor si asistentilor de la Spitalul de Urgenta Floreasca, care au avut si au in continuare grija de mine si tuturor celor care mi-au transmis un gand bun! Multa sanatate tuturor si sa ne revedem cu bine”, a scris Stefan Banica Jr.

S-au casatorit vara trecuta, in secret

Dupa sase ani de relatie, Stefan Banica si Lavinia Pirva s-au casatorit la starea civila.

„Lavinia mi-a adus liniste, echilibru si este foarte frumos ce se intampla. Ne-am casatorit, este un lucru normal, nu cred ca trebuie facut cu surle si trambite, nu este genul nostru. S-a intamplat intr-un loc mai indepartat, i-am avut aproape pe prietenii nostri. Lucrurile importante trebuie traite si pastrate in intimitate pentru a te simti bine, nu sa fie un stres permanent. Stiu ca poate suna egoist ce spun, dar eu asta cred cu adevarat”, a spus Banica, dupa ceremonie.

