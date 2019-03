Primele declaratii ale Mirelei Banias dupa ce a pierdut sarcina. „Toate s-au adunat”

Mirela Banias a facut primele declaratii dupa ce s-a aflat ca a pierdut sarcina. Bruneta a explicat ce s-a intamplat.

Mirela traieste o poveste de dragoste cu Florin Tecar. De curand, Mirela a anuntat ca este insarcinata cu primul ei copil. Insa, din pacate, bruneta a pierdut sarcina. Aceasta a facut avort spontan.

Intr-un interviu pentru postul de televiziune Antena Stras, Mirela Banias a facut primele declaratii despre pierderea sarcinii.

„Am avut niste sangerari si mi-am tras un semnal de alarma si m-am dus la un control ginecologic. Oricum nu erau sanse multe sa o duc pana la capat. Din cate au spus medicii. Probabil de la medicamentatia pe care am luat-o fiind racita… antibiotic. Nu stiu, stresul. Am fost si stresata dupa terminarea emisiunii si nu cred ca eram pregatita psihic pentru asa ceva.

Am fost foarte racita intre Craciun si Revelion si am luat un antibiotic foarte tare, fara recomandarea medicului. In urma lui m-am simtit rau, dar n-am facut nici atunci legatura… Cu ajutorul iubitului trec peste… Nu este o problema, mergem inainte si o sa mai incercam cand avem recomadarea medicului, cand se poate.

Da, am avut o perioada cu stres, chiar la finalul emisiunii, cand toata lumea imi scria comentarii rautacioase. Nu prea am facut fata cu brio, am avut si cateva nopti nedormite… Toate s-au adunat”, a spus ea.

