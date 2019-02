Primele declaratii ale Ralucai Birsan, falsul medic ginecolog: "Nu stiu cum figurez cu 9 clase. Eu doar la gradinita am fost"

Raluca Birsan foto dreapta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa scandalul de proportii in care este implicata, iata ca au aparut si primele declaratii ale Ralucai Birsan. Purtatorul de cuvant al Universitatii Lucian Blaga din Sibiu, Teodor Boanta, a declarat, miercuri, ca diploma falsa de medic a voluntarei din Spitalul Ilfov este realizata pe baza unui original emis de ULBS, pentru un student licentiat la Jurnalistica in Sibiu: „Diploma este emisa de noi. Tanarul si-a dat licenta la noi si si-a ridicat diploma personal”, a spus Teodor Boanta. Practic, diploma Ralucai Birsan, care a practicat medicina la Spitalul Judetean Ilfov este, de fapt, diploma lui Constantin Alin Barbu. In loc de Facultatea de Jurnalistica, scrie, insa Fac ...