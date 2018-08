Primele declaratii oficiale in scandalul clanurilor mafiote din Iasi! Documentele sunt “incendiare” - FOTO, VIDEO

Petrovici Claudiu arestat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La data de 4 august 2018, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Petrovici Dimitrie Claudiu, pentru comiterea infractiunilor de conducere pe drumurile publice avand un autovehicul fara permis si tentativa la distrugere prin incendiere. "Inculpatul Petrovici Dimitrie Claudiu a condus in dimineata de 28 iulie 2018 autoturismul marca Skoda Fabia, numar de inmatriculare IS 11 DXY, pe drumurile publice de pe raza municipiului Iasi, avand dreptul de a conduce suspendat, a pregatit si aruncat doua sticle incendiare in imobilul unde se aflau mai multi membri ai familiei Constantin, punand in pericol integritatea fizica a persoanelor din imobi ...