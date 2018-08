Primele fisuri in armura lui Xi Jinping. Puternicul lider al Chinei, mai slab decat s-ar fi crezut?

Regina Maria - desertul pe care toata lumea il iubeste. Rețeta din caietul bunicii Regina Maria este o delicioasă prajitură de casă, un desert regăsit în caietul de rețete al bunicii, un desert pe care toată lumea vrea să îl încerce. Citește mai departe...

Olguța Vasilescu nu vrea suspendarea lui Iohannis: De ce sa nu-l lasam sa se chinuie? Mai are un an Lia Olguța Vasilescu a declarat că atacurile de sâmbătă la adresa PSD, venite din partea lui Klaus Iohannis, îşi găsesc explicaţia în faptul că s-au tăiat, la rectificare, bugetele Administraţiei Prezidenţiale şi serviciilor secrete.

Horoscop. Femeile din zodiac cu care barbatii nu vor sa se casatoreasca Horoscop. Se pare că momentul în care vei spune DA este influenţat şi de zodia în care te-ai născut!

Legea pensiilor va fi prezentata saptamana viitoare. Ministrul Muncii: Guvernul „nu s-a zgarcit" Ministrul Muncii a declarat că în următoarele zile va fi prezentat public proiectul legii pensiilor, urmând ca în cursul zilei de duminică să mai aibă o ultimă discuţie pe această temă cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

Ex-știrista de la Antena rupe tacerea la un an de la scandalul cu Adi Despot: „A fost…" Alexandra Bădoi s-a retras de la TV, după care a urcat pe scenă la "Vocea României". A fost însă aproape umilită în fața telespectatorilor de către Adrian Despot, unul dintre jurații emisiunii, iar la un an de la întâmplare a decis să rupă tăcerea. Prezentă la UNTOLD, ex-știrista de la Antenă a acordat,

Faimosul DJ Markus Schulz, totul despre nunta de la Ibiza cu romanca Adina Butar! Buget de sute de mii €, 200 de invitați și… The Prodigy, Steve Aoki, Tiesto, Diplo, The Chainsmokers, Jason Derulo, Kygo, Afrojack, Don Diablo, Dimitri Vegas&Like Mike sau Markus Schulz sunt doar câteva dintre numele mari de la UNTOLD 2018. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a avut privilegiul să discute cu ultimul dintre artiștii menționați. Acesta are o relație cu românca

Gina Pistol, cu vanatai pe corp la Untold. Iubita lui Smiley s-a pozat cu un barbat care purta kilt Gina Pistol, apariție sexy și provocatoare în a treia seară de la Untold! Totuși, ea și-a îngrijorat fanii care au remarcat pe picioarele ei câteva vânătăi, pe care nu și le- ascund cu make-up. Printre petrecăreții de la cel mai mare festival de muzică electronică din Europa s-a numărat și un bărbat care a atras

O noua reclama la acest model de automobil a fost interzisa deoarece incurajeaza condusul iresponsabil O reclamă care arată cum un şofer predispus la accidente, este salvat de sistemele de siguranţă ale unei maşini VW Polo, a fost interzisă în Marea Britanie de către Advertising Standards Agency

Apple a popularizat „bretonul", dar o alta companie a vandut cele mai multe telefoane cu acest element de design După vestea că Huawei a depăşit Apple, devenind al doilea mare producător de smartphone-uri din lume după numărul dispozitivelor vândute, acum este timpul să aflăm şi că aceeaşi companie şi-a mai adăugat la palmares o realizare care ar trebui să dea de gândit celor de la Apple - cele mai multe telefoane cu „breton" vândute în prima jumătate din 2018, transmite Go4it.