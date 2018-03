Primele imagini cu Elena Basescu si iubitul ei impreuna! Vor deveni in curand parinti lena Basescu si iubitul ei, Catalin Tomata, au fost prezenti la prezentarea de moda a Paulei Milea. Evenimentul a avut loc joi seara (29 martie). Prezentarea s-a desfa

Elena Basescu si iubitul ei, Catalin Tomata, au fost prezenti la prezentarea de moda a Paulei Milea. Evenimentul a avut loc joi seara (29 martie). Prezentarea s-a desfasurat chiar la restaurantul lui Catalin. Elena si iubitul ei au venit impreuna si pe toata perioada serii el n-a scapat-o din priviri pe viitoare mamica.

Insarcinata in sapte luni, Elena Basescu pare mai fericita ca niciodata. Ea si Catalin Tomata vor deveni in curand parinti si abia asteapta fericitul eveniment. Fiica fostului presedinte Traian Basescu si-a oficializat relatia anul trecut, in decembrie. Recent, ea a confirmat ca este insarcinata cu al treilea copil.

Catalin Tomata este patronul unui restaurant cochet din Capitala, ales drept locatia ideala pentru prezentarea de moda a Paulei Milea. Elena Basescu, surorile Denisa si Raluca, de la Bambi, Codin Maticiuc, Agnes, Nicoleta Nuca, Ramona Gabor si Madalin Ionescu, alaturi de sotia lui, Cristina Siscanu, s-au aflat printre invitatii care au creat o atmosfera de vis, alaturi de modelele care si-au etalat calitatile si au scos, astfel, in evidenta vestimentatia pregatita de Paula Milea.

„Eu si Catalin suntem foarte fericiti”

„Eu si Catalin suntem foarte bucurosi. Fara sa aveti parte de imagini de la nunta, deoarece am trait o experienta de genul acesta si-mi ajunge, vom fi doi parinti foarte buni pentru copilul nostru.

Va multumesc tuturor pentru gandurile bune, iar, cand vor fi lucruri importante de comunicat, ca si pana acum, le voi comunica eu”, a scris EBA pe Facebook, in urma cu o luna.

