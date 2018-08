Primele imagini cu fiica lui Adi Minune dupa ce a ”rupt” logodna!

Carmen Simionescu si regizorul Bogdan Daragiu si-au spus adio dupa doi ani de relatie care urma sa se oficializeze. Si-au multumit elegant pe retelele de socializare, cu pareri de rau, dar in realitate lucrurile par sa stea putin altfel.

Surprize, surprize! Carmen Simionescu si regizorul Bogdan Daragiu s-au despartit dupa doi ani de relatie in care pozau intr-un cuplu perfect.

Nu departe de acum doua luni Carmen vorbea in cadrul unei emisiuni TV despre casatoria cu Daragiu, dar mai ales despre cat de mult il iubeste si ca se vede toata viata alaturi de el.

“Sunt foarte pupacioasa, sa iau in brate, sa pup, sunt foarte protectoare. Vreau sa nu-i lipseasca nimic, sa totul asa cum se asteapta. Suntem de doi ani impreuna. A fost un drum foarte frumos. Suntem mega spontani. Acum cateva zile mi-a dat un telefon sa mergem la munte. Chestiile astea tin o relatie activa. Nu ai cum sa te certi cu el. Ai mei cand vorbesc cu mine nu ma mai intreaba: «Mami, ce faci, ai mancat?», ci «Mami, ce faceti, ati mancat?». Si e foarte fain pentru ca ai mei il aprecieaza foarte mult ca si om, prieten si poate viitor sot. Poate exista si o posibilitate (de nunta), de ce nu”, a declarat atunci cantareata.

Ce s-a intamplat intre ei in ultimele doua luni ramane deocamdata un mister. Cert este un singur lucru. Carmen nu sta sa deplanga prea mult situatia si cauta sa se distreze cat mai mult in perioada asta.

Zis si facut! Dupa despartirea de Daragiu, a fost surprinsa in fata clubului NUBA din Mamaia, in compania unui pusti care incerca sa-i intre in gratii. Si parea ca-i reuseste chiar foarte bine. Pentru ca, la un moment dat, Carmen a inceput sa sara in sus de bucurie, dupa ce tanarul i-a explicat ceva. Ulterior, cei doi se hotarasc sa faca schimb de niste informatii si isi deschid telefoanele pentru a se conecta probabil si in mediul online.

Ambii cu zambetul pana la urechi se decid sa se desparta in fata clubului, fara gesturi intime insa. Carmen intra in NUBA pentru a-si continua seara, iar misteriosul barbat pleaca in treaba lui.

Atat Carmen Simionescu, cat si Bogdan Daragiu, s-au decis sa se desparta elegant in mediul online. Asa ca fiecare dintre ei a transmis cate un mesaj scurt pentru fanii lor.

„Cu 2 ani in urma am inceput o frumoasa relatie cu Bogdan, insa astazi mergem pe drumuri diferite. A fost o decizie comuna si am vrut sa aflati de la mine personal. Multumesc ca ai luat parte la calatoria mea. Au fost 2 ani plini de bucurii si momente frumoase. De azi incepem un nou capitol •”, a scris Carmen Simionescu pe contul ei de Instagram.

La cateva ore a urmat si mesajul regizorului.

”Multumesc, Carmen, pentru acesti 2 ani in care am avut parte numai de clipe frumoase. De astazi viata ne conduce in directii diferite, insa imi voi aminti cu drag de toate experientele si momentele petrecute impreuna. Decizia a fost matura si de comun acord. Multumesc pentru tot!”, i-a transmis Daragiu.

