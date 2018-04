Primele imagini cu noua concurenta de la Exatlon! Ea i-a luat locul Ancai Surdu

exatlon foto facebook 59513700

Este bucurie mare in tabara „Faimosilor”! Cosmin Cernat a anuntat in editia de sambata seara (31 martie) de la Exatlon ca noua concurenta urmeaza sa intre in competitia din Republica Dominicana. Ea a venit in locul Ancai Surdu, care a fost nevoita sa se retraga din motive medicale.

Desi producatorii emisiunii Exatlon au vrut sa fie „secretosi” si sa nu-i divulge imaginea, telespectatorii au surprins-o pe noua concurenta in promo-ul emisiunii. Ea apare in cateva cadre din imaginile de prezentare ale show-ului. Identitatea inlocuitoarei Ancai Surdu va fi divulgata in editia de duminica (1 aprilie).

In prezent, dupa eliminarea surprinzatoare a Dianei Bulimar de saptamana trecuta, echipa Faimosilor a ramas cu doua fete: Larisa si Diana Belbita. Si adversarii lor, Razboinicii, decimati de eliminari, au tot doua fete in competitie: Roxana si Alina.

Anca Surdu a parasit concursul din cauza unor probleme dermatologice

„Deja imi lipseste Exatlon. Mi-am propus sa nu plang. E un moment foarte emotionant, nu mi- am vazut familia de atata timp. Dar zambesc, cum v-am obisnuit.Mi-e dor sa fiu prezenta pe traseu. Sa fiu acolo cu echipa mea. E unica aceasta experienta. Acasa o sa am iar confort, dar deja imi lipseste tot ce era acolo (…)

Ma oftica foarte tare din cauza a cestei probleme de sanatate. Dar sanatatea e pe primul loc, am ascultat sfatul medicului.Dulciuri! Vreau tiramisu de casa si sarmale! As reveni la Exatlon. Ma oftica foarte tare din cauza a cestei probleme de sanatate. Dar sanatatea e pe primul loc, am ascultat sfatul medicului.Dulciuri! Vreau tiramisu de casa si sarmale! As reveni la Exatlon. ”, a povestit Anca Surdu, la Kanal D.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.