Primele imagini din filmul „Joker”, cu Joaquin Phoenix, prezentate de Warner Bros. - VIDEO

Jocker poster google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primele imagini din lungmetrajul „Joker”, cu Joaquin Phoenix in rol principal, au fost prezentate de Warner Bros., la CinemaCon din Las Vegas, si lansate online astazi. Ieri a fost lansat si posterul filmului. Cel mai nou teaser pentru „Avengers: Endgame” iti va da fiori Joker priveste fix intr-o oglinda si zambeste macabru. La psiholog, el marturiseste: „Mama mi-a spus mereu sa zambesc si sa am o fata fericita”. Filmul, care va fi lansat pe 4 octombrie, este independent de productiile DC Universe. Regizat de Todd Phillips, care este si coscenarist, filmarile pentru „Joker” au avut loc anul trecut in New York. „Este o tragedie”, a spus Philli ...