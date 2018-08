Primele imagini din spital cu jandarmerita ranita la protestele de vineri seara!

Au aparut primele imagini cu jandarmerita ranita la protestele de vineri seara. Fotografiile au fost facute in timpul vizitei ministrului de Interne Carmen Dan.

Jandarmerita a fost ranita dupa ce ea si un coleg al ei s-au desprins de grupul colegilor lor jandarmi si au ramas singuri printre protestatari. "Ma omorati", le-a strigat jandarmerita celor care o loveau. Ea a fost aparata de unii dintre protestatari, acestia protejand-o cu trupurile lor. Cei care au aparat-o au si dus-o pe jandarmerita la colegii ei.

Initial s-a vorbit de o fractura de clavicula cervicala, insa ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a dezmintit aceste zvonuri si a anuntat ca tanara se simte bine.

"Nu are o ruptură de coloană cervicală, este bine, s-a ridicat din pat. Aşteaptă să meargă la serviciu. Am stat de vorbă şi cu cei doi colegi ai ei, apoi cu o domnişoară de 29 de ani, care are o plagă la picior, din fericire şi ea este bine, apoi cu un băiat de 37 de ani care avea un cartuş sau un proiectil în picior. Dar sunt bine", a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.