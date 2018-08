Primele precizari ale Spitalului Judetean Alexandria despre PROTESTATARUL MORT la cateva zile de la GAZAREA din Piata Victoriei

Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria vine, luni, cu primele precizari in cazul mortii protestatarului care a murit la o saptamana dupa ce a participat la manifestatia anti PSD din Piata Victoriei, unde i s-a facut rau dupa ce jandarmii au folosit gaze lacrimogene.

Ilie Gazea era din Teleorman si avea 62 de ani. Potrivit medicilor, el a ajuns cu hemoragie digestiva superioara la Spitalul Alexandria.

"La Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria s-a prezentat in data de 15 august 2018, prin transfer, un pacient in varsta de 68 de ani cu hemoragie digestiva superioara exprimata prin melena si sindrom anemic sever. investigatiile au confirmat diagnosticul de ulcere multiple sangerande si a fost internat la terapie intensiva unde a beneficiat de tratament specific pacientului critic. Cu toate acestea, starea generala a pacientului s-a agravat. In data de 19 august 2018, Ia orele 23:45, barbatul a decedat in urma unui stop cardio-respirator. Facem mentiunea ca pacientul era in evidenta pentru mai multe afectiuni cardiace si digestive. Cauzele exacte ale decesului vor fi stabilite in urma necropsiei", precizeaza reprezentantii spitalului, intr-un comunicat de presa, potrivit stiripesurse.ro.

De asemenea, s-a deschis dosar penal in acest caz, dupa ce politistii au fost sesizati de medici.

