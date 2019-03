Primele reacții nervoase din partea militarilor americani impotriva Zidului lui Trump. Comandantul US Marine Corps protesteaza: `risc inacceptabil`

Comandantul US Marine Corps, generalul Robert Neller, consideră că desfăşurarea militară la frontiera cu Mexicul şi zidul dorit de preşedintele american, Donald Trump, reprezintă un "risc inacceptabil" pentru soldaţii săi, potrivit unor documente interne citate joi de Los Angeles Times, relatează AFP preluat de agerpres.

În două memorii adresate ministrului interimar al apărării, Patrick Shanahan, şi adjunctului acestuia responsabil de US Navy, Richard Spencer, generalul Neller a menţionat că desfăşurarea "neprevăzută şi nebugetată" care a fost dispusă de preşedinte de-a lungul frontierei l-au obligat să anuleze ori să reducă exerciţii militare prevăzute în cinci ţări.



US Marine Corps nu vor participa la o serie de exerciţii prevăzute în Indonezia, Scoţia şi Mongolia, iar participarea lor la manevre comune în Australia şi Coreea de Sud va fi redusă, a adăugat militarul american cu cel mai înalt grad în aceste documente datate 18 şi 19 martie.



Autenticitatea documentelor, ale căror copii au fost publicate de jurnal, a fost confirmată de US Marine Corps.



În plus, din cauza procedurii de urgenţă pe care preşedintele a decretat-o pentru a debloca 6,7 miliarde de dolari din bugetul Pentagonului pe 2019 pentru a finanţa construcţia zidului său, Marine Corps nu va putea finanţa reconstrucţia bazelor sale devastate de uragane în Carolina de Nord şi Georgia, a adăugat generalul.



"Sezonul uraganelor începe peste trei luni, iar noi avem membri ai Marine Corps, marinari şi civili care lucrează în structuri care nu sunt sigure", a precizat el.

"Bugetul pe 2019 trebuia să fie un buget 'bun', 'la timp' şi cu o sumă mai mare. Aceste atribute pozitive sunt în prezent depăşite de factorii negativi (...), impunând riscuri inacceptabile pentru pregătirea de luptă a membrilor Marine Corps şi solvabilităţii sale", a subliniat generalul Neller.



Un purtător de cuvânt al Marine Corps a afirmat într-un comunicat că presiunile asupra acestei ramuri a US Navy sunt mai ales bugetare.



"Din punct de vedere financiar, reconstrucţia zonelor afectate de uragane este, de departe, cea mai importantă dintre presiunile enumerate în memoriile" în cauză, a subliniat căpitanul Joseph Butterfield, citat de AFP.