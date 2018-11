Primul congres al Partidului Adevar si Dreptate - au participat peste 300 de membri din tara si strainatate

Primul congres al Partidului Adevăr şi Dreptate (PAD) s-a desfăşurat sâmbătă, la Timişoara, în prezenţa a peste trei sute de membri din ţară şi străinătate, formaţiunea propunându-şi revoluţionarea clasei politice din România.

"Acesta a fost un congres în care, împreună cu prietenii din Diaspora, ne-am unit efectiv forţele pentru a face o politică constructivă în România. (...) Nu suntem pe acelaşi culoar cu USR şi România 100, noi avem chestiuni legate de identitatea naţională, de suveranitatea naţională, de renegocierea clauzelor de aderare la UE, unde ne despărţim de ei şi de toţi. Este vorba despre renegocierea unor clauze de aderare, pentru că noi vrem să dezvoltăm industria, să o reaşezăm la locul ei, să nu mai fim doar o piaţă de desfacere, ci şi producătoare, să ne dezvoltăm o agricultură de tip ecologic şi multe altele", a declarat, într-o conferinţă de presă, preşedintele PAD, Ioan Toroican.El susţine că programul partidului desparte formaţiunea de tot ceea ce există pe eşichierul politic la ora actuală. "Nu vor accepta proiectul nostru de implementare a democraţiei directe parlamentului unicameral votat în 2009, nu vor accepta reducerea numărului de parlamentari de la peste 500 la aproape 300. În aceste condiţii, trebuie să mergem singuri", a punctat Toroican.Vicepreşedinta PAD, Mihaela Mereşi, care conduce platforma "Diaspora Progresistă", înscrisă la Bruxelles, a explicat că, odată cu mişcările din 10 august, ca semn al nemulţumirii faţă de cele întâmplate, s-a propus şi s-a discutat, pe reţelele de socializare şi nu numai, despre înfiinţarea unui partid al Diasporei."PAD este un partid şi al Diasporei. Ne-am dat seama (Diaspora - n.r.) că ne-ar trebui foarte mult timp pentru înfiinţarea unei astfel de entităţi juridice şi am făcut un salt de încredere cu un partid mic, nou, curat, format din patrioţi la fel ca noi şi am ales să lucrăm cu aceşti oameni şi să dezvoltăm un partid deja creat. (...) La congresul de astăzi am participat şapte platforme ale Diasporei, care am aderat la PAD pentru unitatea naţională. (...) Încă din 2012 au existat mişcări şi idei în Diaspora de a crea un partid politic, pentru că vrem ca, după ce noi, cei de acum, nu vom mai fi, urmaşii noştri să mai aibă un 'acasă, în România', iar data de 10 august a accelerat procesul", a precizat Mihaela Mereşi.Potrivit lui Ioan Toroican, Partidul Adevăr şi Dreptate a fost înfiinţat în septembrie 2017, după ce s-a înregistrat legal în rândul partidelor politice, prin decizia Curţii de Apel Bucureşti, are ideologie de centru şi se delimitează de toată clasa politică parlamentară actuală, inclusiv USR."PAD vrea să meargă pe drumul său şi va încheia colaborări pe obiective cu partide noi, care vin din spate, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii, societăţi civice care au obiective comune cu noi, strict pe obiective, inclusiv sindicate", a spus Toroican.El a afirmat că sediul central al formaţiunii, care numără în prezent 400 de membri în 25 de judeţe, va fi la Timişoara, iar la Bucureşti va fi, probabil, cea mai puternică filială, cu şase organizaţii de sector."Ţinem foarte mult să rămână sediul central la Timişoara din mai multe motive. Timişoara este un simbol mult mai puternic decât restul, dar noi vrem să curăţăm şi să reformăm clasa politică, ori nu putem face o reformă serioasă a acesteia dacă mergem şi stăm cu ei, la Bucureşti, pentru că noi venim cu un program revoluţionar, de renaştere naţională, care în momentul în care va fi pus în practică va revoluţiona toate structurile societăţii româneşti. Avem nevoie să stăm liniştiţi, într-un alt oraş decât Bucureşti", a susţinut Toroican.La congresul de la Timişoara au participat reprezentanţi ai Diasporei din Italia, Spania, Irlanda, Islanda, Belgia, SUA.