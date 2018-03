Primul elev din Tecuci admis la Oxford. Cinci mari universitati britanice s-au batut pe el

Dorian Muntean google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dorian Muntean, multiplu medaliat la olimpiadele nationale de Chimie si de Stiintele Pamantului, absolvent al Colegiului National „Spiru Haret“ din Tecuci, judetul Galati, a fost admis la prestigioasa universitate britanica, unde va studia din aceasta toamna. Orasul Tecuci a fost mai mereu un izvorator de talente. Stau marturie marile nume inscrise in cartea neamului, cum ar fi Vasile Parvan, Iorgu Iordan, Vintila Dongoroz sau Calistrat Hogas, dar si pleiada de tineri geniali care au aratat in ultimele doua decenii ca in orasul moldav se invata carte. Ceea ce nu avea pana acum Tecuciul era un om scolit la celebra Universitate Oxford, insa acest capitol este pe cale sa se indeplineasca. E ...