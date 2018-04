PRIMUL INTERVIU dat de Anamaria Prodan dupa moartea Ionelei Prodan! Detalii nestiute despre ultimele clipe din viata artistei. "A plecat atat de lin. Imi spunea ca atunci cand va muri..."

anamaria prodan

Anamaria Prodan isi conduce, joi, mama, pe ultimul drum. Interpreta Ionela Prodan s-a stins din viata luni seara, pe patul de spital, la varsta de 70 de ani.

Artista a murit fara sa stie de boala crunta cu care a fost diagnosticata si, potrivit declaratiilor facute de Anamaria Prodan, a luptat pana in ultima clipa.

Intr-un interviu pentru Stirile ProTv, fiica artistei a vorbit despre ultimele clipe din viata mamei sale.

”Si-a dorit tare mult sa traiasca si am crezut pana in ultima secunda ca o sa o salveze (...) ”Atat de multa lume o iubea si oamenii fugeau dupa masina sa o atinga, era o nebunie. Dadeam oamenii la o parte sa ajung la mama, a iubit-o atata lume, incredibil (...) ″Cea mai mare bucurie a ei am fost noi, cand ne vedea pe noi razand inflorea (...) Imi spunea ”eu cand o sa mor o sa merg in Rai, eu visez ca acolo o sa cant”. Si eu ii spuneam ”mama, dar mai ai timp”. A plecat atat de lin”, a spus Anamaria.

Trupul neinsufletit al Ionelei Prodan a fost depus la capela Cimitirului Bellu. Joi, la orele pranzului, interpreta va fi inmormantata.

Ionela Prodan a murit luni seara, la spitalul Elias, din Capitala, la varsta de 70 de ani. Ionela Prodan a fost o femeie puternica, o mama exatraordinara si o artista desavarsita.

Ionela Prodan a muncit mult pentru visurile ei si si-a dorit enorm ca numele ei sa ajunga sus in Romania. Ionela Prodan si-a iubit foarte mult casa in care a locuit, iar cea mai mare dorinta a ei a fost aceea ca nimeni sa nu-i vanda casa.

„Cand nu voi mai fi eu, Doamne fereste sa vanda casa asta. Aici micutul Laurentiu sa stea, sa-si aduca anminte ca este o casa cazemata”, spunea Ionela Prodan in urma cu cativa ani.

Va reamintim ca Ionela Prodan a murit, luni seara, la spitalul Elias, in urma unor probleme de sanatate. Anamaria Prodan i-a fost intotdeauna aproape mamei ei si a ajutat-o cat de mult a putut. Anamaria Prodan a anuntat ca Ionela Prodan va fi inmormantata joi, la cimitirul Bellu de la ora 12.00.

