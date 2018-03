Primul meci de oina jucat in India! Ce spune constanteanul Nicolae Dobre, presedintele FRO, despre aceasta actiune

Acum câteva luni, am fost contactat de Narander Kumar (din New Delhi), un pasionat al sporturilor cu mingea mică şi baston. Mi-a spus că îi place foarte mult oina şi că vrea să o introduce în India. Normal că a primit imediat sprijin din partea noastră şi am stabilit detaliile pentru această acţiune deosebit de interesantă. După mai multe schimburi de informaţii, duminică am avut şi prima acţiune practică. Narander şi elevii săi au realizat un meci demonstrative de oină la New Delhi! Primul meci de oină jucat în India! Felicitări, Narander, şi mult succes în continuare! Împreună cu el am început şi activităţile instituţionale pentru a se practica oina, acolo, în India. Acţiunea de la New Delhi arătă că sportul nostru naţional are forţa de a se extinde şi peste hotare, a declarat Nicolae Dobre.