Primul ministru Viorica Dancila sustine ca nu exista niciun conflict interinstitutional intre Guvern si BNR

"Mai mult, apreciez foarte mult că domnul guvernator Mugur Isărescu a participat la cele două şedinţe pe care le-am avut pentru adoptarea monedei euro, am vorbit cu dumnealui iar săptămâna viitoare... Chiar am sunat la domnul guvernator înainte să plec în Israel şi am convenit ca întâlnirea pe care o avem joi să fie făcută şi dumnealui este în ţară, deja aveam programată o întâlnire să discutăm despre anumite aspecte economice. În niciun caz nu am avut o reacţie de respingere sau să se dea cel puţin senzaţia că există o divergenţă între Guvernul României, între premier şi guvernator, între Guvernul României şi Banca Naţională a României. Deci, de aceea am şi refuzat ca să meargă miniştri sau să meargă cineva la această mediere (la Palatul Cotroceni - n.r.)", a susţinut Viorica Dăncilă.