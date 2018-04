Primul oras din Romania care o sa aibe autobuze electrice dotate cu WiFI! La Iasi, cand?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Orasul Cluj-Napoca va deveni primul din Romania pe strazile caruia vor circula autobuze electrice, dotate cu Wi-Fi. Primaria a organizat deja licitatia pentru 30 de astfel de autobuze electrice si a semnat in iulie anul trecut un acord cu firma poloneza Solaris. Primele 11 autobuze electrice vor ajunge in Cluj la sfarsitul lunii aprilie. Pretul unui autobuz electric este de aproximativ o jumatate de milion de euro, fara TVA, iar fondurile pentru primele 11 vehicule au fost obtinute de la Guvernul Elvetiei (95%) si acoperite in proportie de 15% de la bugetul local, urmand ca restul autobuzelor sa fie achizitionate cu fonduri europene si locale. Autobuzele vor avea o autonomie de 105 kilometri si o garantie de 5 ani. De asemenea, ...