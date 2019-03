Primul restaurant subacvatic din Europa. Unde se deschide

restaurant subacvatic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primul restaurant subacvatic din Europa se deschide astazi in Norvegia, peste 7.000 de clienti avand deja rezervari pentru a lua masa printre pesti, relateaza Reuters. Restaurantul, denumit "Under", care inseamna si "minune" in limba norvegiana, se prezinta sub forma unui tub mare de beton partial scufundat in Marea Nordului, in sudul Norvegiei. O masa completa cu 18 feluri pe baza de ingrediente locale si fructe de mare poate costa pana la 3.700 de coroane (430 de dolari) de persoana, cu bauturile incluse. Exista doar catva restaurante subacvatice in intreaga lume, aflate in principal in destinatii tropicale, precum Insulele Maldive din Oceanul Indian. ...