Primul senator de culoare din istoria Italiei! A fost ales de pe lista unui partid extremist! Iata ce a postat pe Facebook la scurt timp dupa ce a fost validat

Una dintre marile surpriza ale alegerilor parlamentare din Italia a fost alegerea primul senator de culoare din istoria Italiei si nu doar atat: Toni Iwobi, 62 de ani, originar din Nigeria, a fost ales pe listele partidului Lega, partid cunoscut pentru politica impotriva imigratiei si a refugiatilor. Sa numesti in urma cu trei ani un responsabil cu imigratia un "nou italian" si de culoare a fost, fara ironie, o frumoasa miscare a Ligii, care iata a dat roade la alegerile de duminica trecuta. "Sa aparam granitele. Stop invaziei". Era in urma cu trei ani unul dintre sloganurile Lega Nord pentru manifestatiile contra imigratiei. Secretarul Matteo Salvini a decis sa-l prezinte pe Iwobi to ...