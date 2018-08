Primul summit Merkel - Putin dupa anexarea Crimeei de catre Rusia

UPDATE. SSC Farul. Renunta Ion Barbu?: Asa vad eu situatia, ca ar fi mai bine sa vina altcineva ca antrenor principal Înfrângerea SSC Farul de astăzi cu Academica Clinceni, 1-4, al doilea eșec la rând în campionat în care „marinarii” primesc patru goluri, l-a amărât foarte tare pe antrenorul Ion Barbu. Extrem de supărat, acesta s-a arătat hotărât să renunțe l ...

Merkel și Putin, primul summit dupa anexarea Crimeei de catre Rusia Cancelarul german, Angela Merkel, şi preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-au întâlnit sâmbătă pentru prima dată după anexarea Crimeei de către Rusia Citește mai departe...

#Fara penali continua cu motoarele turate la maximum: Duminica se strang semnaturi in Teleorman. Cheia campaniei - Voluntariatul Campania #Fara penali in functii publice se apropie cu pasi repezi de final, dar continua cu motoarele turate la maximum, obiectivul principal devenind depasirea pragului simbolic de 1 milion de semnaturi. Tot simbolic, duminica se merge in Teleorman, fieful lui Liviu Dragnea.

Vremea se va schimba radical, in urmatorii 4 ani. Experti: "Nu e prea clar ce va fi dupa 2022" Încălzirea globală devine o problemă din ce în ce mai stringentă pentru omenire, iar mărturie stau evenimentele climatice recente, de la alternările extreme între cald şi frig până la valurile de căldură care au cuprins planeta Citește mai departe...

Bautura care te energizeaza pe loc și te apara de boli Construirea imunității organismului implică o protecție împotriva bolilor și a virușilor, o sănătate mai bună și mult mai mult potențial natural pentru lupta împotriva infecțiilor. Citește mai departe...

Bataie intr-un local de pe litoral. Turiști dați afara din cauza pantalonilor pe care-i purtau Scandal într-un restaurant din 2 Mai, între turiști și angajatii localului. Turiștii nu ar fi fost lăsați în local din cauza ținutei necorespunzătoare. Citește mai departe...

Nudiștii au "invadat" o plaja din Romania și iși expun goliciunea in fața copiilor Finalul de sezon estival se apropie, iar cine nu s-a "pârlit" îndeajuns o face pe ultima sută de metri. La fel, nudiștii. Plaja 2 Mai are sectorul ei pentru oamenii care nu dau doi bani pe slip sau sutien… Au invadat-o! Ghinion! Acolo sunt și copii…

Nicu Maharu, cel mai cunoscut interlop din Romania, a ajuns de recunoscut din cauza problemelor de sanatate! Nicu Maharu a ajuns de nerecunoscut din cauza bolii grave cu care a fost diagnosticat! Mai slăbit și fără păr în cap, celebrul interlop care s-a iubit cu Simona Sensual nu poate renunța însă la vechile lui obiceiuri! Chiar dacă luptă cu boala, nu zice pas nici petrecerilor, nici nopților albe.

Cum arata mormantul lui Vasile Turcu la 15 luni de la moartea milionarului. Ingrijitorii cimitirului spun ca vaduva… Vestea cădea ca un trăsnet în acea zi de 1 martie, 2017! Vasile Turcu, om de afaceri și fost acționar al clubului Dinamo București, era găsit spânzurat în sala de fitness a vilei sale din Capitală. Dus de urgență la Spitalul de Urgență Floreasca, Turcu a mai trăit opt zile.