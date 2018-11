Primul targ de Craciun, inaugurat vineri la Constanta!

strada Marcus Aurelius la intersecția cu strada Dimitrie Cantemir;

strada Vasile Canarache la intersecția cu strada Sulmona;

strada Mircea cel Bătrân la intersecția cu strada Sulmona;

bulevardul Tomis la intersecția cu strada Sulmona;

strada Traian la intersecția cu strada Sulmona;

strada Revoluția din 22 decembrie 1989 la intersecția cu strada Crângului;

strada Arhiepiscopiei cu strada Crângului;În perioada desfășurării evenimentului, strada Marcus Aurelius va avea dublu sens de mers.

„Christmas Market by The Sea”, primul târg de Crăciun organizat la Constanța, își deschide porțile vineri, 30 noiembrie, începând cu ora 16:00, în Piața Ovidiu.Timp de aproape o lună, în perioada 30 noiembrie - 27 decembrie, cei care îi trec pragul se vor putea distra la concerte și spectacole, iar cei mici se vor bucura în zona special amenajată pentru ei. Nu vor lipsi Căsuța lui „Moș Crăciun”, bradul de Crăciun, dar și un loc special destinat colectării de cadouri pentru copiii nevoiaşi.De asemenea, vor fi amplasate mai multe standuri unde vor fi comercializate produse alimentare de sezon.Şi pentru ca evenimentul să se desfășoare în condiții optime, începând cu data de 29 noiembrie, în jurul orei 14:00, și până în data de 27 decembrie 2018, se vor bloca următoarelor artere de acces, astfel:Evenimentul este organizat de “By the Sea Events“ cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța.