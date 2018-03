Primul tramvai M6D adus din Germania, scos la teste prin Iasi - FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primul tramvai de tip M6D, dintre cele patru achizitionate recent de Compania de Transport Public (CTP) Iasi din Germania, a parcurs diverse probe dinamice in vederea introducerii in exploatare. Testele au fost realizate pe 13 si 14 martie, dupa orele 22:30. Tramvaiul a circulat pe traseul Depou Dacia - Podul de Piatra - Gara Iasi - Piata Unirii - Targu Cucu - Copou - Podu Ros - Tehnopolis - Targu Cucu - Tatatrasi Sud - Baza 3 - Tesatura. Vagonul testat are numarul de parc 285, ex 289. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...