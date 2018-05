Prin ce a trecut o mama cu doi copii, intr-un cinema din Bucuresti. Vanzatoarea a refuzat sa le dea bilete

Raluca Zdrobiş a povestit pe blogul său întâmplarea nefericită prin care a trecut la un mall din București. Ea spune că a vrut să meargă la un film cu cei doi copii și că a cerut un pachet „Family”. Problema este că aceste pachete sunt dedicate doar familiilor formate din doi adulți și unul sau doi copii. Femeia spune că a fost discriminată pentru că face parte dintr-o familie monoparentală, deoarece vânzătoarea de la casa de bilete nu a acceptat să-i vândă un astfel de pachet, relatează Digi 24 „Am aflat, cu stupoare, că eu și cei doi copii din dotare nu formăm o familie (...) că trebuie să fie o mamă și un tată ca să se poată beneficia de această ofertă. Și să vedeți motivul halucinant pentru care nicio alt fel de familie nu poate beneficia de oferta lor: familia este formată din mamă, tată și unul sau doi copii…. Atât! Și nici măcar nu glumesc! Acesta a fost argumentul…Eu, mamă singură de mulţi, mulţi ani, am încercat să o înduplec şi să îi explic că şi noi, deşi nu există decât un adult în ecuaţie, tot familie ne numim. Că matematica simplă spune că: două bilete pentru copii şi doar unul pentru un adult sunt mai ieftine decât două bilete pentru adulţi şi unul singur de copil... datorită preţului redus la biletele pentru copiii sub 12 ani. Oricâte argumente aduceam eu, doamna de la bilete a rămas fermă pe poziţii – nu se poate! Nici supervizoarea, sau cine era cealaltă angajată care a intervenit, nu s-a lăsat înduplecată de explicaţiile mele. Replica ei a fost de milioane: «Doamnă, nu înţelegeţi că nu există familii cu un singur adult? Familia are doi adulţi şi unul sau doi copii… sau, în cazuri mai rare, mai mult de doi». Vorbele ei m-au rănit, m-am simţit discriminată, mică, inutilă, batjocorită. Da, batjocorită, aţi citit bine”, a povestit ea.Şi un lucru care poate părea atât de mic, ca refuzarea unui cinematograf să ne accepte ca familie pentru că ne lipsea un tată, a făcut o daună foarte mare. Mie, ca adult responsabil, pentru că sunt un exemplu pentru copiii mei (de aceea am decis şi să povestesc). Fetiţei mele, care nu înţelegea de ce spune cineva despre noi că nu suntem o familie. Băieţelului meu, care nu suportă în general nedreptatea şi care nu mai voia să vadă deloc filmul. (...) Am rămas cu un gust amar, de nedreptate”, a scris femeia.„Nu vă imaginaţi că economia halucinantă de care beneficiam la acest pachet, aproximativ 4 lei, este motivul. Nici vorbă! Faptul că în 2018 încă avem gândirea îngustă, măruntă, urâtă şi rea, asta mi-a lăsat un gust amar. Angajaţii Hollywood Multiplex mi-au spus astăzi că noi nu suntem o familie şi m-au pus în situaţia de a fi nevoie să le explic copiilor mei că oamenii sunt mici şi urâţi. Pe interior. Că lumea nu este dreaptă şi că noi suntem o familie, indiferent de ce spun ceilalţi. Şi că au dreptul să iubească pe cine hotărăsc ei când vor fi mari! Asta ca să vă mai dau un motiv de aruncat cu pietre în noi. (...) Cum să deschidem noi, ca societate, discuții despre oameni cu altfel de sentimente, cu altfel de orientări sexuale, cu altfel de dorințe de la viață petru propriul corp, când noi nu suntem în stare să recunoaștem ca FAMILIE un grup în care nu sunt prezenți cei doi adulți, și obligatoriu de sexe diferite?”, a mai scris Raluca Zdrobiș.Sursă: Digi 24