Prințul silicoanelor, decizie revoltatoare! Dupa ce a mutilat mai multe paciente, doctorul Kasem vrea sa profeseze din nou

Medicul estetician, Abu Bakr Kasem, supranumit printul silicoanelor, vrea sa puna mana din nou pe bisturiu si sa taie in carne vie. Asta dupa ce, in 2013, i-a fost interzis dreptul de a mai profesa pentru ca o pacienta a murit pe masa de operatie in urma unei operatii estetice. Ba mai mult, a fost […]

