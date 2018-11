Principalii responsabili ai laboratorului antidoping din Bucuresti, concediati dupa ce au falsificat rezultatele unor teste (AMA)

Principalii doi responsabili ai laboratorului antidoping din Bucureşti au fost concediaţi după ce au fost găsiţi vinovaţi de falsificarea rezultatelor unor teste, pentru a-i proteja pe sportivii dopaţi, a declarat joi pentru Reuters un oficial al Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA). Laboratorul de la Bucureşti a fost suspendat de AMA la finele lunii noiembrie 2017, din cauza unor nereguli, iar suspendarea nu a fost ridicată. Gunter Younger, şeful serviciului de investigaţii al AMA, a indicat că un avertizor de integritate (whistleblower) a contactat AMA, făcând unele afirmaţii despre laborator. "Noi am început o investigaţie, ne-am uitat pe e-mailuri şi am discutat cu nişte oameni. Am putut stabili că a existat cu adevărat o acoperire, a cel puţin două eşantioane, am putut spune categoric", a afirmat Younger la un simpozion al AMA, organizat la Londra. "Am putut stabili că directorul şi directorul adjunct au fost implicaţi în acoperire", a continuat el. Younger, un ofiţer al poliţiei din Munchen care a lucrat pentru Europol şi Interpol, a indicat că Guvernul României a îndepărtat din funcţie persoanele implicate. El a adăugat că nu a existat o motivaţie clară pentru acţiunile directorului, sugerând că acesta a acţionat la instrucţiunile altor persoane. Investigaţia a fost extinsă la "altă entitate" şi a continuat, a spus Younger. "Suntem încrezători că până la sfârşitul anului vom avea un rezultat, dar atunci vom spune în primul rând guvernului dacă există destule dovezi şi apoi vom vedea cum va reacţiona guvernul. Trebuie să fie cel puţin încă o persoană (implicată)", a adăugat el. Potrivit lui Younger, unitatea sa, înfiinţată în 2016, a înregistrat până acum 434 de cazuri, venite în urma semnalărilor avertizorilor de integritate, în acest moment fiind în curs de desfăşurare cinci investigaţii. În luna mai, AFP anunţase că AMA a deschis o investigaţie privind posibila falsificare a rezultatelor unor analize de către laboratorul antidoping de la Bucureşti, pentru a-i proteja pe sportivii dopaţi. Tot în luna mai, preşedinta Agenţiei Naţionale Anti-Doping (ANAD), Graziela Vâjială, a declarat pentru AGERPRES că a fost audiată de Agenţia Mondială şi a precizat că nu are cunoştinţă despre posibile falsificări ale rezultatelor unor teste efectuate de sportivi români. Principala preocupare a AMA din ultimii ani a fost legată de Rusia, aminteşte Reuters. Agenţia Rusă Antidoping (RUSADA) a fost suspendată în noiembrie 2015, la începutul scandalului care a dezvăluit un sistem instituţionalizat de dopaj între 2011 şi 2015 în toate ramurile sportive din Rusia, în care au fost implicaţi sute de sportivi. AMA a ridicat suspendarea RUSADA în luna septembrie. AGERPRES (autor: Mircea Lazaroniu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: www.wada-ama.org