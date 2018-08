Principesa Sofia, fiica rebela a Regelui Mihai, se intoarce in Romania! Ce meserie are si ce vrea sa faca acum in tara

sofia si fiica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Principesa Sofia a fost considerata fiica rebela a Regelui Mihai, iar scurtele sale vizite in Romania au fost extrem de rare. Principesa Sofia se va afla insa in urmatoarea perioada in Romania pentru un proiect inedit. Cea de-a patra fiica a Regelui Mihai este fotograf profesionist de arta, iar in aceasta toamna, Pincipesa Sofia va incepe un nou proiect de arta fotografica in Romania, in manastirile din nordul Moldovei. Principesa traieste din vanzarea operelor sale si are un website profesional unde isi expune lucrarile. Povestea de viata a Principesei Sofia este mai putin stiuta. In 1998, Regele Mihai i-a retras titlul de Printesa a Romaniei pentru ca se casatorise, impotriva vointei tatalui sau, cu ...