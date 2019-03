Prinde contur? Miliarde de euro pentru autostrada Iasi-Tg. Mures

Autostrada google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca Guvernul va aloca fonduri de la bugetul de stat de 1,2 miliarde euro pentru construirea in parteneriat public-privat a autostrazii Targu Neamt-Iasi, perioada de proiectare si realizare a autostrazii fiind preconizata sa dureze patru ani. Romania, pata neagra pe harta rutiera a Europei?! Ar trebui sa avem 1.600 de km de autostrada „Alocam fonduri de la bugetul de stat, luam masuri pentru atragerea de fonduri UE si dezvoltarea proiectelor in parteneriat-public privat, astfel incat sa realizam obiectivele de infrastructura asteptate de multi ani de catre romani. Aprobam azi studiul de fundamentare al proiectului strategic de investitii in parteneriat public-privat ...