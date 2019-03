Prinsa in fapt! Raluca de la Puterea Dragostei facea videochat

Raluca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noi informatii apar despre trecutul extrem de interesant pe care Raluca de la Puterea Dragostei il are. Dupa ce zilele trecute au aparut o serie de imagini cu ea in timp ce se dezbraca in fata camerelor, facand videocheat, acum noi detalii scandaloase ies la iveala. Desi nu e niciun secret ca tanara facuse videochat, Raluca afirmand ca a facut acest lucru doar pentru bani si pentru a se intretine pe perioada facultatii, aparent iubita lui Ricardo nu a renuntat la acest obicei nici chiar acum. Iata cat de norocos este Alex Bobicioiu! Bianca de la Puterea Dragostei este visul oricarui barbat Este extrem de grav, tinand cont ca Raluca face videochat chiar acum, in timp ce se afla in Casa Dragostei, in Turc ...