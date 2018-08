Prinsi cu frigiderul in… sac! Trei tineri din Pucioasa au dat atacul la un restaurant

Timp de mai multe zile, trei tineri din Pucioasa au pus la cale un furt dintr-un restaurant. Au pandit zona, s-au asigurat ca nu-i vede nimeni si ca localul, inchis de ceva timp, nu este pazit. Apoi au patruns in incinta restaurantului, de unde au luat doua combine frigorifice.

Cu mult tact, le-au bagat in saci de rafie, ca sa nu dea de gandit, in caz ca se intalneau cu cineva pe drum, si au pornit cu ele catre un centru de colectare a fierului vechi.

Operatiunea „perfecta” s-a dovedit un esec total. Tinerii, cu varste cuprinse intre 10 si 30 de ani au dat nas in nas cu jandarmii de la IJJ Dambovita care patrulau prin Pucioasa, in zona Debarcader.



Prinsi cu frigiderul… in sac, tinerii au fost legitimati si s-au ales cu dosare pentru furt. Ei au marturisit ca intentionau sa transporte bunurile la un centru de colectare a materialelor feroase, in vederea valorificarii acestora.

