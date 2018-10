Printesa milionara disparuta anul trecut a fost gasita cersind in Italia. Vorbeste 4 limbi, a absolvit Universitatea Cambridge, era putred de bogata, dar a renuntat la tot. Abia acum a spus de ce

Ariane Lak a fost data disparuta anul trecut, apropiatii se temeau ca nu mai este in viata, dar, recent, a fost gasita dormind intr-o zona aglomerata din centrul orasului Milano. Femeia spune ca este descendenta a monarhiei Qajar din Iran si a fost gasita doar fiindca familia sa a angajat un detectiv particular pentru a o gasi.

Ariane a disparut in ianuarie 2016, este absolventa a unei universitati de prestigiu, Cambridge, si s-a mutat din Iran in Londra atunci cand era inca un copil. Acum ea a fost descoperita intr-o ,,stare confuza” in apropiere de catedrala orasului Milano.

Se pare ca in jurul varstei de 20 de ani ea a inceput sa sufere de tulburare schizoafectiva, o combinatie intre tulburare bipolara si schizofrenie. Sora ei, Leila Lak, a declarat pentru ziarele din Marea Britanie: ,,In cea mai mare parte a timpului era lucida dar si foarte vulnerabila, iar in ianuarie 2016, telefonul ei nu a mai functionat, s-a mutat din apartamentul in care locuia si de atunci am pierdut rice contact cu ea. Are o personalitate foarte puternica, dar este foarte bolnava si refuza sa mearga la un doctor si sa se intoarca in Marea Britanie, asa ca sunt foarte ingrijorata pentru ea”.

Se pare ca Ariane sufera de pierderi de memorie dupa ce a fost jefuita in mod violent. Fata se pare ca a fost auzita povestind ce a patit: ,,Nu pot explica… Poate ca mergeam, am fost atacata, jefuita, am cazut la pamant si m-am lovit la cap. Sunt indragostita de Milano, toata lumea se ofera sa ma ajute pe strada, dar eu am refuzat mereu. Imi dadeau mancare si eu refuzam… Cautam prin gunoaie, stateam in fata restaurantelor ca sa gasesc ceva”.

O autodescriere a Arianei pe Facebook: ,,Printesa este descendenta a Monarhiei Qajari. Cu o descendenta de sange franco-caucaziana, ea este, atat Printesa Aryana dar si Alteta Regala Caucaziana si Printesa Frank a Europei”.

Se pare ca femeia in varsta de 50 de ani are cetatenie britanica si o avere de ordinul milioanelor de lire sterline.

