Printul Charles a investit milioane de lire sterline in Romania: ''Am o relatie de afectiune..."

Intr-un interviu acordat business-review.eu, Aura Woodward, director executiv al Fundatiei „Prince of Wales Romania", vorbeste despre misiunea institutiei si proiectele in derulare cu comunitatile locale si patrimoniul cultural al peisajului rural romanesc, precum si despre implicarea recenta in sprijinirea participarii soldatilor romani la Jocurile Invictus. „Fundatia „Prince of Wales Romania" este o organizatie de caritate fondata de catre Alteta Sa Regala, Printul Tarii Galilor, pentru sustinerea conservarii patrimoniului, a agriculturii si a dezvoltarii durabile a peisajului rural al Romaniei", spune Woodward. De ce Printul Tarii Galilor a ales sa contribuie la pastrarea patrimoniului ar ...