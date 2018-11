Printul Charles anunța ce va face dupa urcarea pe tronul Marii Britanii: Nu este acelasi lucru a fi print de Wales cu a fi suveran

La data de 8 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Bistriţa - Năsăud, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. -B.T. Bistriţa - Năsăud, au efectuat 5 percheziţii pe raza județului. Au fost vizate locuințele a patru persoane bănuite de comiterea infracţiu ...

O noua rectificare bugetara va avea loc in cel mult doua saptamani, a anuntat joi ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. El a precizat ca Administratia Prezidentiala nu a cerut mai multi bani, ceea ce inseamna ca ce s-a facut la prima rectificare a fost corect.

11.11 și în general orice ține de orele 11 sunt momente încărcate de energie, 11 fiind număr maestru. 1111 sau 11/11 are o semnificație spirituală specială, deoarece 11 reprezintă trezirea spirituală și noi începuturi puternice. Citește mai departe...

Shakira a trecut prin momente extrem de emoționante în timpul unui concert pe care l-a susținut în Columbia. Spectacolul a avut loc pe scena din Simon Bolivar Park, iar fanii au fost foarte emoționați, la rândul lor. Nu este pentru prima oară când îndrâgita vedete demonstrează cât de puternic este afectată de fiecare concert pe care […] The post Shakira, moment emoționant. A izbucnit în lacrimi pe scenă: ”Miracolele există!” (VIDEO) appeared first on Cancan.ro.