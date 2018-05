Printul Harry si Meghan Markle isi unesc destinele la castelul Windsor. Cei doi vor deveniduce si ducesa de Sussex

Prinţul Harry şi Meghan Markle îşi unesc sâmbătă destinele la castelul Windsor, din apropiere de Londra, devenind duce şi ducesă de Sussex, conform unui anunţ făcut de Palatul Buckingham, transmite Press Association, citat de Agerpres.ro. Nepotul reginei Elisabeta a II-a, al şaselea în ordinea descendenţei la tron, va depune în faţa altarului capelei St. George din Windsor jurământul de iubire pentru soţia sa. Cu câteva ore înainte de ceremonie, Palatul Buckingham a anunţat că prinţul Harry şi Meghan vor primi, în afara ducatului de Sussex şi titluri nobiliare în Irlanda de Nord şi Scoţia. Astfel, cei doi vor deveni conte şi contesă de Dumbarton şi baroni de Kilkeel.Zeci de mii de admiratori ai familiei regale britanice s-au adunat deja în parcul şi pe străzile din jurul castelului Windsor, în timp ce importante efective ale poliţiei au instalat puncte de control şi au securizat întregul perimetru.Meteorologii au anunţat vreme însorită pe întreaga durată a zilei, aşa că Meghan şi prinţul Harry vor putea călători cu o caleaşcă descoperită prin Windsor, după nuntă, pentru a-i saluta pe oamenii care au dormit pe străzi pentru a ocupa un loc cât mai bun în aşteptarea trecerii alaiului regal.Aproximativ 250 de militari vor participa la ceremonii, iar camarazii de arme ai prinţului Harry, care a luptat în Afganistan, vor forma un cordon de securitate de-a lungul străzilor străbătute de alai.După ceremonia religioasă ce va dura aproximativ o oră, Meghan Markle va primi rangul de Alteţă Regală.La nuntă vor participa aproximativ 30 de membri ai familiei regale, printre care regina Elisabeta a II-a şi soţul său, ducele de Edinburgh, în vârstă de 96 de ani, care se simte bine după o operaţie suferită recent la şold. Arhiepiscopul de Canterbury, care va oficia serviciul religios, a vorbit despre legătura sufletească puternică pe care a remarcat-o între Harry şi Meghan."Există o profundă afecţiune între ei, o bună înţelegere şi un sprijin reciproc, ceea ce este minunat. Aceste lucruri sunt vizibile în modul în care îşi răspund unul altuia, cum au grijă unul de altul, chestiuni pe care le vedem la multe cupluri, dar nu întotdeauna", a declarat el.Conform anunţurilor făcute de Palatul Buckingham sâmbătă dimineaţa, prinţul Harry va purta o verighetă (nu este obligatoriu pentru mirii de sânge regal) iar din jurământul de iubire ce va fi rostit de Meghan a fost scoasă promisiunea că va asculta de soţul său.La ceremonie se vor auzi acordurile piesei soul clasice "Stand By Me", de Ben E King, în interpretarea lui Karen Gibson şi a corului The Kingdom Choir, precum şi acordurile piesei "Amen/This Little Light of Mine", o piesă gospel interpretată des în bisericile afro-americane.Michael Curry, episcopul Bisericii Episcopale Americane, va susţine o predică.Charles, prinţul de Wales, tatăl prinţului Harry, o va conduce pe Meghan la altar în locul tatălui actriţei, Thomas Markle.La eveniment au fost invitaţi şi fraţii prinţesei Diana, mama lui Harry, care a murit într-un accident de maşină, la Paris, pe când Harry avea doar 12 ani. Astfel, contele Spencer, Lady Sarah McCorquodale şi Lady Jane Fellowes se numără printre cei 600 de invitaţi de la nuntă, în onoarea mamei prinţului Harry.Ducesa de Cambridge, soţia fratelui lui Harry, prinţul William, va participa la eveniment, fiind prima ei apariţie publică după naşterea celui de-al treilea copil al său, prinţul Louis, acum mai puţin de patru săptămâni.Sursa: Agerpres.ro.