Printul Harry si Meghan Markle s-au despartit?! Meghan a plecat de acasa

Printul Harry si Meghan Markle s-au despartit, iar Meghan a plecat de acasa?! Meghan Markle si Printul Harry sunt extrem de exuberanti atunci cand ies in public, insa ultimele evenimente din viata celor doi nu au fost tocmai placute.

Presiunile externe au reusit sa le „zguduie” putin relatia. Thomas Markle – tatal lui Meghan – a reusit sa le faca viata un calvar celor doi tineri proaspat casatoriti. Meghan si Harry s-au certat, potrivit revistei OK! Magazine, iar Meghan a plecat de acasa.

Presiunea ultimelor trei luni de la nunta si-a spus cuvantul, iar Ducesa de Sussex si-a luat o „vacanta” de la casnicia cu Printul Harry. Meghan Markle si Printul Harry s-au casatorit pe 19 mai 2018, un eveniment marcant in istoria Marii Britanii.

Se pare ca Meghan este „depasita” de noile reguli impuse de Casa Regala si tot protocolul acesteia, iar Printul Harry s-a saturat ca Thomas Markle sa aduca o imagine negativa Casei Regale.

Printul Harry si Meghan Markle s-au separat

„Dupa saptamani intregi in care a fost facuta de rusine de drama familiei ei, ea a cedat si si-a canalizat frustarea pe certurile dintre ei. Meghan se plange de cat de coplesita este de toate regulile regale, iar Harry i-a reprosat cat de chinuitor a fost pentru el sa se descurce cu publicitatea negativa pe care o face casei regale familia ei, in mod constant”, potrivit unei surse care a declarat pentru publicatia americana Ok! Magazine.

Meghan a plecat de acasa din cauza presiunilor externe, iar acum cei doi traiesc separat – pentru o scurta perioada de timp – dar momentan nu se pune problema de divort.

„A decis sa mearga la Toronto sa-si vada prietenii pentru a-si limpezi mintea. Meghan spera ca cele cateva zile departe de Harry va stopa certurile dintre ei, dar se pare ca luna lor de miere s-a terminat”.

Meghan Markle are mai multe nemultumiri, iar printre acestea se numara si felul in care arata una dintre locuintele Printului Harry.

Casa Printului dinainte de a-si unii destinele nu arata asa cum si-ar dori Ducesa de Sussex. Cuibusorul de nebunii al printului este plin de jocuri, frigidere de bere, un televizor urias pentru jocurile video si scaune pentru masaj.

„Meghan spera sa scape de aceste lucruri ale lui Harry si sa transforme locuinta dupa gustul ei”, a mai adaugat sursa.

