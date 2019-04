Printul Harry si Meghan Markle si-au facut cont de Instagram. Care e prima lor postare

Printul Harry si Meghan Markle google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ducii de Sussex au facut pasul in social media, creandu-si un cont oficial de Instagram. Anuntul a fost facut pe contul oficial al Palatului Kensington, iar fanii Casei Regale britanice au luat cu asalt noua pagina. Pana acum, ducii de Sussex au stat departe de retelele sociale, insa totul are un inceput. Prima postare a lui Meghan si a lui Harry este o celectie de noua fotografii realizate in timpul unor vizite oficiale, dar si din „escapadele” lor private. Vezi si: Opt traditii care trebuie respectate la nasterea bebelusului ducilor de Sussex „Bun venit pe contul nostru oficial de Instagram. Suntem incantati sa impartasim cu voi toata munca noastra, cau ...