Printul mostenitor saudit Mohammad bin Salman, in prima vizita la Hollywood. Au fost anuntate proteste

Prinţul moştenitor saudit Mohammad bin Salman face prima sa vizită la Hollywood şi are întâlniri stabilite cu Rupert Murdoch, Bob Iger şi Kevin Tsujihara, într-un demers mai larg de a construi de la zero o industrie de divertisment în ţara sa. Au fost anunţate proteste faţă de vizita acestui lider în Statele Unite ale Americii, unul dintre motive fiind atacurile sale în Yemen. Potrivit hollywoodreporter.com, la mai puţin de patru luni după ce Arabia Saudită a dezvăluit că va înceta interdicţia de 35 de ani impusă asupra cinematografelor publice, atrăgând investiţii internaţionale în construirea industriei de divertisment a ţării, Mohammad bin Salman face prima sa vizită la Hollywood. Mohammad bin Salman se află într-un turneu de trei săptămâni în SUA pentru a ajuta la consolidarea legăturilor de business şi pentru a promova reformele ţării sale. El va participa la mai multe evenimente, începând de luni, între care se va număra, luni, şi o petrecere de seară găzduită de Rupert Murdoch, la proprietatea sa din Bel Air. Murdoch, fondator al companiei 21st Century Fox, i-ar fi invitat la petrecere şi pe Bob Iger, CEO al Disney, şi pe Kevin Tsujihara, preşedinte al Warner Bros Un alt eveniment, cu durata de 3 zile, intitulat „Saudi Art Days", este organizat de centrul King Abdulaziz Center for World la Linwood Dunn Theater. Pe lângă o expoziţie de fotografie şi proiecţiile a 13 filme saudite, vor fi organizate şi trei paneluri la care vor participa, între alţii, regizorul Andy Tennant („Sweet Home Alabama", „Hitch") şi scenarist ...