Printul Serban Cantacuzino a murit. Reputatul om de cultura s-a stins la 90 de ani

Printul Serban Cantacuzino

Printul Serban Cantacuzino a murit. Descendent al unei vechi familii boieresti romanesti, Serban Cantacuzino s-a stins din viata la varsta de 90 de ani. Fiul lui George Matei Cantacuzino a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania si presedintele Fundatiei Pro-Patrimonio care s-a implicat activ in restaurarea monumentelor istorice din Romania.

Vestea despre trecerea in nefiinta a printului Serban Cantacuzino a fost data Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

„Cu deosebita tristete am aflat de trecerea in nefiinta a Printului Serban Cantacuzino, personalitate remarcabila a exilului romanesc, un destin marcat de evenimentele politice ale vremii si de mostenirea istorica. Membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania, Serban Cantacuzino a fost fondatorul si presedintele Fundatiei Pro-Patrimonio, implicandu-se activ in proiecte de renovare si restaurare a unor monumente istorice din Romania.

Exceptional om de cultura, Printul Cantacuzino participa frecvent la evenimentele culturale organizate de Institutul Cultural Roman al carui prieten si colaborator era.

Exemplu de decenta, umanitate, implicare civica si dinamism, Printul Serban Cantacuzino ramane un model pentru comunitatea romaneasca din Marea Britanie. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, este mesajul publicat de Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, pe Facebook.

