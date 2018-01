Prioritațile lui Eugen Teodorovici pentru mandatul la Ministerul Finanțelor. 'Cartonașe roșii' pentru ANAF

Comisiile permanente pentru Buget-Finanţe din Parlament l-au validat, luni, pe Eugen Orlando Teodorovici, candidatul PSD la funcţia de ministru al Finanţelor, cu 19 voturi „pentru” şi 12 „împotrivă”, informează Mediafax.

Stabilitatea mediului de afaceri, reducerea birocraţiei, predictibilitatea fiscalităţii şi eficientizarea cheltuielilor publice sunt priorităţile menţionate de Eugen Teodorovici pentru noul său mandat la Ministerul Finanţelor. „Investitorii nu ocolesc România pentru motivul că am sta rău din punct de vedere economic sau bugetar - dimpotrivă, la acest capitol stăm foarte bine -, ci din cauza birocraţiei. Din păcate, la asta am contribuit cu toţii, fiecare a venit şi a mai adăugat câte ceva la această stare”, a spus Teodorovici. El a adăugat că va crea un departament de analiză în Ministerul Finanţelor, care va urmări cheltuielile fiecărei unităţi a administraţiei publice locale şi „unde sunt justificate le acceptăm cu plus, unde nu - se vor trece cu minus, adică la ele se va putea renunţa”.

Răspunzând la întrebările unor parlamentari, Eugen Teodorovici a mai spus:

- „Faţă de ceea ce s-a întâmplat cu întârzierea modernizării ANAF, eu nu am cartonaşe galbene, am doar cartonaşe roşii pentru cei care se fac vinovaţi de starea actuală”

- „Deductibilităţile pentru angajaţii din IT, persoanele cu dizabilităţi şi alte asemenea sunt acum în lucru la minister”

- „Cei aflaţi în insolvenţă, să se aştepte că vor fi somaţi să-şi respecte obligaţiile legale asumate”

- „Punctul de pensie va fi 1.100 de lei în 2018”

- „Formularul 600 - se va amâna depunerea acestuia, am să propun comasarea cu Formularul 200; nu se va adăuga absolut nimic faţă de ceea ce este”

- „Ordonanţa 79/2017 (n.n. - măsurile fiscale) - deocamdată aplicăm ceea ce este în vigoare, schimbările încă le mai discutăm”

- „Impozitul pe venitul global este în analiză la Ministerul Finanţelor, îl vom prezenta atunci când vor fi clarificate toate conceptele, dar fără un sistem informatic bine pus la punct nu vom avea decât o idee pecare vrem s-o aplicăm”.