Prncipalele partide din Iralanda de Nord sunt pe poziții opuse in ceea ce privește Brexit-ul

Imagini incredibile! O tornada de foc, filmata in timp ce face ravagii Imagini incredibile surprinse în provincia canadiană British Columbia.

USR, dupa reconfirmarea lui Dragnea: PSD arata din nou ca e un partid al penalilor La capatul unei miscari disidente care, in cele din urma, a esuat in PSD, partid care i-a dat un nou vot de incredere lui Liviu Dragnea, concluzia USR e ca tot ce a contat pe agenda social-democratilor a fost cine le obtine mai repede amnistia promisa.

HOROSCOP de weekend. Ce zodie va avea parte de o zi fabuloasa! Surprize de proportii HOROSCOP de weekend. Iată ce vă prezic astrele pentru acest weekend!

In plin scandal la Dinamo, conducerea a luat o decizie surprinzatoare in privinta lui Dan Nistor - oficial Scandalul este in toi la Dinamo Bucuresti, formatie care a pierdut vineri al treilea meci la rand in Liga 1, un 0-1 in deplasare la cei de la Poli Iasi, meci care a umplut paharul si a facut ca Florin Bratu sa nu mai continuie la clubul alb-rosu.

Ce urmeaza dupa "puciul eșuat" din PSD. Planul B al disidenților a cazut, atacul pe justiție TOTAL Revolta eșuată a disidenților din PSD a dus la o serie de declarații agresive ale liderilor PSD, de la Dragnea până la Codrin Ștefănescu cu privire la continuarea atacului pe justiție.

Cătălin Rădulescu, atac dur la Robert Negoiță: Voi propune retragerea sprijinului pentru „acest băiețaș" Cătălin Rădulescu va propune în următorul CEx al PSD retragerea sprijinului pentru primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, pentru că a făcut „niște afirmații grave". Edilul a declarat că el nu este primarul PSD, ci al locuitorilor Sectorului 3 și a spus că vrea să se ducă la miting în Piața Victoriei „împotriva ticăloșilor", a explicat deputatul PSD.

"Tricolorul", arborat la clinica din Costa Rica unde a nascut Elena Udrea! Cat a platit fostul ministru pentru serviciile de spitalizare Elena Udrea a născut joi, 20 septembrie, în Costa Rica! A adus pe lume o fetiță, care a primit nota maximă. Eva Maria va fi numele micuței. La scurt timp, la spital a fost arborat steagul României, aceeasta fiind o tradiție a instituției, conform directorului clinicii private în care a născut Elena Udrea. "Este o […]

Ancheta la Vaslui, dupa ce doua fete s-au batut in curtea unui liceu. VIDEO Două fete au fost filmate de colegi în timp ce se băteau în curtea Liceului Tehnologic din comuna Puiești, județul Vaslui. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) spun că vor analiza imaginile după ce acestea au fost postate pe facebook. Și polițiștii fac anchetă în acest caz. Elevele de 14 ani, de la Liceul Tehnologic Puiești […]

