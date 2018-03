Proaspatul partid al lui Cioloș are deja aliați. Barna: Vom gasi cele mai inspirate soluții de colaborare

1 aprilie, ziua păcălelilor. In fiecare an, la 1 APRILIE, oamenii din lumea intreaga marcheaza ziua păcălelilor, cunoscuta si ca ziua păcălitului sau Ziua nebunilor. Este ziua in care fiecare incearca, cu mai mult sau mai putin succes, sa-i faca o farsa colegului, prietenului, vecinului, unui membru de familie - mai exact, toata lumea pacaleste pe toata lumea